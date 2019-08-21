Российские ученые нашли способ сделать космические аппараты долговечнее

Российские ученые из Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов имени И.В. Горынина создали материал, который позволит повысить долговечность элементов в механизмах космических аппаратов, самолетов и наземного транспорта.

"Разработка ученых может найти применение в механизмах посадочных опор космических аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники", - заявили в пресс-службе института.

По словам специалистов, материал отличался свойством эффективного поглощения энергии. Такие характеристики позволяет гасить кинетическую энергию гораздо лучше существующих аналогов.

"Установлена принципиальная возможность создания энергопоглощающих изделий многократного использования. В дальнейшем при правильном подборе режимов сплавления и материала порошка можно создать более тонкие структуры из металлов, обладающих такими же свойствами", - заключили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Московского института совместно с коллегами из Швеции и Германии создали первый в мире термоэлектрический материал, который позволит создать устройства для зарядки смартфонов от тела человека.

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