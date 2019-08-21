Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Российские ученые нашли способ сделать космические аппараты долговечнее

Наука print

Российские ученые из Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов имени И.В. Горынина создали материал, который позволит повысить долговечность элементов в механизмах космических аппаратов, самолетов и наземного транспорта.

"Разработка ученых может найти применение в механизмах посадочных опор космических аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники", - заявили в пресс-службе института. 

По словам специалистов, материал отличался свойством эффективного поглощения энергии. Такие характеристики позволяет гасить кинетическую энергию гораздо лучше существующих аналогов. 

"Установлена принципиальная возможность создания энергопоглощающих изделий многократного использования. В дальнейшем при правильном подборе режимов сплавления и материала порошка можно создать более тонкие структуры из металлов, обладающих такими же свойствами", - заключили ученые. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты Московского института совместно с коллегами из Швеции и Германии создали первый в мире термоэлектрический материал, который позволит создать устройства для зарядки смартфонов от тела человека. 

Читайте также: Российские ученые отметили пользу для здоровья напитка из топинамбура

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы ученые энергия материал разработка долговечность
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
ЕС критикует Трампа за его стену, но строит свою собственную
Новости Украины
Андрей Суздальцев: в гибели МН17 никакой тайны уже нет
Политика. Новости и аналитика
На защиту государства встала депутатская комиссия
Новости Все >
Автомобиль Илона Маска сделал первый оборот вокруг Солнца
Археологи обнаружили в Крыму христианский храм X века
Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Российские ученые нашли способ сделать космические аппараты долговечнее
Германия потратила на военных США 243 миллиона евро
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"
В Совфеде сочли ловушкой возможное приглашение России в G7
"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены
ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться
Последние материалы
В Совфеде сочли ловушкой возможное приглашение России в G7
"ЕР" приостановит членство депутата, подозревамого в убийстве жены
ВЦИОМ: 82% жителей России не любят фотографироваться
В регионах России планируют обновить школьный рацион
Роналду недоволен высокими ценами на футболистов
Необычный дом, или как парень построил экологичное жилье
Сооснователь музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
В результате взрыва на свадьбе в Афганистане погибли 80 человек
Китай не устроило решение США продать Тайваню истребители
Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены

Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.

Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Общество
Кадыров рассказал об условии, на котором Чечня вошла в состав России
Общество
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии

В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...

Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Политика. Новости и аналитика
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Мир. Новости мира
Владимир Путин впервые прокомментировал митинги в Москве
Правила игры
Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?

Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Общество
Андрей Караулов предрек начало Майдана в Москве 25 августа
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Православие
Преображение Господне — праздник Истины
Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев
Комментарии
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"
Бузова показала подписчикам сообщение от Смолова
Датские политики посчитали оскорблением перенос визита Трампа
Большинство избирателей в США допускают вмешательство РФ в выборы
Мнение народа не указ: Германия не отменит санкции против России
Андрей Суздальцев: власть на постсоветском пространстве легитимизирует Москва
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Волейболист Спиридонов оскорбил фигуристку Туктамышеву
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Мужчина или "пушечное мясо": нужно ли молодежи служить в армии
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
Силовики накрыли "фабрику комментаторов" Навального в Москве
История и современность
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в "ретушировании реальности"
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в "ретушировании реальности"
Американские астронавты опубликовали видео из космоса с НЛО
Американские астронавты опубликовали видео из космоса с НЛО
Шойгу рассказал о сложной обстановке на западной границе России
Шойгу рассказал о сложной обстановке на западной границе России
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб
В РФ работают над созданием компактного пистолета для спецслужб
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Госдеп собирается продать Тайваню 66 истребителей F-16
Что искал на Камчатке и за её пределами Витус Беринг?
Что искал на Камчатке и за её пределами Витус Беринг?
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что советского танкового аса Зиновия Колобанова чуть не отправили под трибунал
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За что были арестованы Дмитрий Гудков, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие лидеры оппозиции?
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
За какие переводы карты россиян хотят мгновенно блокировать
Фотогалереи
5 ветеранов на российских дорогах 5 Фото 5 ветеранов на российских дорогах
Как Кейт Хадсон издевается над собой 6 Фото Как Кейт Хадсон издевается над собой
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Пришельцы из Книги Бытия 6 Фото Пришельцы из Книги Бытия
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Домашнее
Эвкалиптовый душ - новая мода в социальных сетях
Остеонекроз челюсти: причины, симптомы, лечение
Японские генетики научились подбирать пол будущего ребенка
55-летняя Алена Апина заявила, что возраст для нее ничего не значит
Диетолог рассказала, кому нельзя пить яблочный сок
Случайная ошибка - основной источник мутаций рака?
В России стало больше детей с врожденными заболеваниями глаз
Врачи рассказали о полезных свойствах стручковой фасоли
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
Врачи рассказали о неявных признаках гастрита
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
В Москве выявили нелегальную клинику пластической хирургии
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Как быть, если любимый не зовет замуж?
Чем опасна сидячая работа.
Чем опасна сидячая работа.
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Всегда на высоте: лайфхаки для женщин
Кокосовое масло - эликсир красоты
Кокосовое масло - эликсир красоты
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Юлия Высоцкая рассказала о сыне и отношениях с супругом
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Вдова Хворостовского показала фигуру в золотом купальнике
Выбираем материал для кровли
Выбираем материал для кровли
Одеваем окна: 9 советов
Одеваем окна: 9 советов
Забавные фото
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
Стихи Владимира Владимировича 8 Фото Стихи Владимира Владимировича
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ