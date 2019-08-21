В США планируют использовать ядерные системы при исследовании космоса

Белый дом намерен разработать и использовать ядерные системы для исследования космического пространства в будущем.

Как пишет американское издание The New York Post со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа, космические ядерные аппараты будут "стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства". Подобные технологии позволят обеспечить стратегическое лидерство США в космосе, уверены в Вашингтоне.

В документе отмечается, что министр транспорта должен подготовить и опубликовать руководство для компаний, желающих получить лицензию на запуск космического аппарата с ядерной системой.

Напомним, накануне вице-президент США Майк Пенс в ходе заседания Национального космического совета заявил, что "Америка готова к новой главе в истории освоении космоса".

"Слишком долго Америка довольствовалась миссиями на околоземной орбите вместо того, чтобы двигаться к звездам. Под руководством президента Дональда Трампа все изменится", - сказал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министерство обороны США внесло Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников с 31 декабря 2022 года.

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