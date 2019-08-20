Ученые: аудио- и бумажные книги одинаково влияют на мозг

Группа ученых из США провела исследования относительно воздействия бумажных и аудиокниг на мозг человека. В исследовании использовали магнитно-резонансную терапию, которая показала, что прослушивание и чтение книг задействует одинаковые центры головного мозга.

Более того, исследователи из Калифорнийского университета составили специальную карту головного мозга, которая может показать, какие участки задействуются при чтении и восприятии на слух определенных слов.