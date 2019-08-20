Группа ученых из США провела исследования относительно воздействия бумажных и аудиокниг на мозг человека. В исследовании использовали магнитно-резонансную терапию, которая показала, что прослушивание и чтение книг задействует одинаковые центры головного мозга.
Более того, исследователи из Калифорнийского университета составили специальную карту головного мозга, которая может показать, какие участки задействуются при чтении и восприятии на слух определенных слов.
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