Рогозин посетовал на отсутствие финансов на солнечные паруса

В Роскосмосе не видят технических преград в создании российского солнечного паруса, который бы использовал для движения космического объекта солнечный ветер.

Так заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодежном образовательном форуме "Машук-2019". Он посетовал на то, что на разработку не хватает финансирования, а технология "понятна", сообщает РИА "Новости".

В конце июля солнечный парус был применен на спутнике США LightSail-2, и за счет солнечного ветра он смог поднять высоту своей орбиты. А холдинг "Швабе" намерен "вывести" на орбиту линзу, которая могла бы получать солнечную энергию и передавать ее перспективным космическим судам.

Впервые же солнечный парус был применен россиянами в 1993 году. Тогда была использована 20-метровая пленка, давшая осветить ночную сторону Земли отраженным солнечным светом. Но во второй раз, в 1999 году, такое полотно зацепилось за антенну и не раскрылось.

Ранее Роскосмос запатентовал новый способ маскировки космических спутников от наблюдения через оптические средства.

Фото: hightech. fm