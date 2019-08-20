В Роскосмосе не видят технических преград в создании российского солнечного паруса, который бы использовал для движения космического объекта солнечный ветер.
Так заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на молодежном образовательном форуме "Машук-2019". Он посетовал на то, что на разработку не хватает финансирования, а технология "понятна", сообщает РИА "Новости".
В конце июля солнечный парус был применен на спутнике США LightSail-2, и за счет солнечного ветра он смог поднять высоту своей орбиты. А холдинг "Швабе" намерен "вывести" на орбиту линзу, которая могла бы получать солнечную энергию и передавать ее перспективным космическим судам.
Впервые же солнечный парус был применен россиянами в 1993 году. Тогда была использована 20-метровая пленка, давшая осветить ночную сторону Земли отраженным солнечным светом. Но во второй раз, в 1999 году, такое полотно зацепилось за антенну и не раскрылось.
Ранее Роскосмос запатентовал новый способ маскировки космических спутников от наблюдения через оптические средства.
Фото: hightech. fm
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