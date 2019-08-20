Рогозин заявил, что сверхтяжелая ракета РФ будет дешевле американской

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета сверхтяжелого класса, которую производят в России, будет стоить в четыре раза дешевле Falcon Heavy компании SpaceX.

Рогозин рассказал, что российские конструкторы не будут ограничиваться одним полетом. Они создадут особую технологию, которая сможет существенно удешевить производство ракет-носителей.

Роскосмос в марте прошлого года заказал эскизный проект сверхтяжелой ракеты у космической корпорации "Энергия". По предварительным подсчетам, создание ракеты обойдется в 700 миллиардов рублей.