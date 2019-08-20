Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", который проходит в Пятигорске. Гендиректор ведомства сообщил, что в программе подготовки российских космонавтов может появиться покорение Эльбруса.
Ранее Рогозин уже сообщал, что Роскосмос планирует создать центр подготовки космонавтов на Северном Кавказе. Сотрудники госкорпорации уже побывали в Карачево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
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