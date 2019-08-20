"Почта России" начала внедрять QR-коды взамен маркам

"Почта России" внедрила услугу, по которой оплатить отправку корреспонденции можно будет с помощью QR-кода. Таким образом, необходимость в использовании почтовых марок отпадает. QR-код будет генерироваться в информационной системе ведомства.

В личном кабинете "Почты России" россияне смогут создавать собственную марку с шифром, распечатывать ее и наклеивать на конверт. В код будет включаться информация об отправителе, месте отправления, тарифе и т.д.

Пока функция проходит тестирование ее могут использовать только отдельные юрлица, которые заключили соответствующий договор. В будущем сервис станет доступным и для физических лиц.