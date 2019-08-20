В США собираются проверить деятельность технологических гигантов

В США началось формирование независимой группы, которая займется масштабной проверкой крупных технологических компаний. В комиссию войдут прокуроры из различных американских штатов.

Власти хотят установить, пользуются ли технологические гиганты своими разработками для подавления конкуренции на рынке и установления монополии. Особое внимание прокуроров будет обращено на компании: Amazon, Facebook, Google и Apple.