В США началось формирование независимой группы, которая займется масштабной проверкой крупных технологических компаний. В комиссию войдут прокуроры из различных американских штатов.
Власти хотят установить, пользуются ли технологические гиганты своими разработками для подавления конкуренции на рынке и установления монополии. Особое внимание прокуроров будет обращено на компании: Amazon, Facebook, Google и Apple.
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Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.