В Китае планируют запустить торговлю клонированными котами

Компания Sinogene заявила, что в ближайшем будущем начнет торговать клонированными котятами. Около месяца назад сотрудникам компании удалось успешно осуществить клонирование кота. Воспроизведенную копию животного назвали Чесноком.

Компания ориентируется на китайские тренд заводить вместо детей домашних животных. Клонировать своего любимца можно будет за 250 тысяч юаней (35,4 тысячи долларов). Руководство Sinogene заявляет, что продолжит эксперименты по клонированию других биологических видов, например, лошадей или почтовых голубей.