Ученые нашли на берегу Дона древнейшую керамику в Восточной Европе

Ученые нашли на берегу Дона древнейшую керамику в Восточной Европе.

Об этом агентству новостей РИА сообщила сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Екатерина Долбунова.

Керамика была создана порядка 8 тысяч лет тому назад, заявила начальник экспедиции. Обнаружена находка была на территории древнего поселения рыболовов на берегу Дона.

Напомним, что Дон — река в Европейской части России, пятая по протяженности река континентальной Европы.