Ученые нашли на берегу Дона древнейшую керамику в Восточной Европе.
Об этом агентству новостей РИА сообщила сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Екатерина Долбунова.
Керамика была создана порядка 8 тысяч лет тому назад, заявила начальник экспедиции. Обнаружена находка была на территории древнего поселения рыболовов на берегу Дона.
Напомним, что Дон — река в Европейской части России, пятая по протяженности река континентальной Европы.
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