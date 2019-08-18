В Китае изобрели самокат способный возвращаться к зарядной станции

Инженеры китайской компании Segway-Ninebot Group представили электросамокат, который способен самостоятельно вернуться на зарядную станцию. В компании подчеркнули, что разработка на стадии прототипа уже заинтересовала рынок проката электросамокатов.

Интерес к разработке уже проявили Lyft и Uber. Стоимость электросамоката составит около 1400 долларов. В Segway-Ninebot Group утверждают, что презентация разработки состоится только в следующем году. Другой информации представители компании не раскрыли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что недавно в Китае разработали велосипед с автопилотом. При создании автопилота был использован искусственный интеллект, который позволяет управлять велосипедом при помощи голосовых команд. Примечательно, что двухколесный транспорт оснастили системой балансировки, которая позволяет ему всегда стоять на колесах, не заваливаясь на бок.

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