В Крыму обнаружили пустой греческий саркофаг

Начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин рассказал о находках, которые сделали исследователи в древнем городе Мирмекий. По его словам, на территории города был обнаружен необычный предмет.

"Нами было обнаружено погребение. Но если остальные могилы того периода были выложены из камня, то это было целиком вырезано из камня и представляет собой небольшой саркофаг. Небольшие размеры свидетельствуют о том, что в саркофаге был захоронен младенец", - рассказал Бутягин.

Примечательно, что в саркофаге не было обнаружено никаких останков при полностью непотревоженой плите, которая накрывала саркофаг. Исследователи считают, что в саркофаг могли всыпать пепел останков после кремации, либо сделать захоронение в память о человеке, который умер на чужбине.

Археологи датируют находку первой половиной VI века до нашей эры.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые решили открыть египетский саркофаг "конца света". Огромный тяжеленный саркофаг весом в несколько десятков тонн египтяне нашли в начале июля 2018 года во время ремонтных работ под одним из зданий в городе Александрия. Непосредственно возле саркофага, на глубине нескольких метров, был обнаружен полуметровый фрагмент статуи мужчины.

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