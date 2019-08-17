Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Красноярск оказался в тройке самых грязных городов мира

Наука » Экология print

Утром субботы, 17 августа, Красноярск оказался на первом месте рейтинга городов мира с самым грязным воздухом по версии портала Air Visual.

Как уточняет местное издание NGS24, на тот момент времени второе место занимала столицы Индонезии - Джакарта, а третье - китайский город Чэнду, в котором находится крупнейший промышленный кластер по производству автомобилей. На четвертом месте расположилась Дакка, на пятом - Шанхай. 

Позднее Красноярск уступил лидерство Дакке и сместился на вторую позицию. Накануне в российском городе навис густой смог с едким запахом из-за лесных пожаров. Согласно прогнозу синоптиков на ближайшие дни, ситуация с воздухом в городе улучшится. Смог рассеется благодаря сильному ветру с запада. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы город рейтинг экология красноярск загрязнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Пересадка кишечных микробов может помочь детям с аутизмом
Недвижимость
Сделки с недвижимостью: мифы и реальность
Здоровье
Что такое аденома?
Новости Все >
В столице Катара решили покрасить дороги в голубой для борьбы с жарой
Красноярск оказался в тройке самых грязных городов мира
Второго пилота севшего на поле A321 выписали из больницы
Сенатор прокомментировал слова главы МИД Польши о сдерживании России
Ученые рассчитали продолжительность ядерной зимы после глобальной войны
Минздрав опроверг сведения о зараженных радиацией медиках Северодвинска
Американский миллиардер обвинил Порошенко в выводе за границу $8 млрд
Экс-гендиректор "Рустави 2" основал новую телекомпанию
Около 4 тыс. человек принимают участие в митинге на проспекте Сахарова
Минздрав прокомментировал планы ограничить продажу чипсов на работе
Последние материалы
Второго пилота севшего на поле A321 выписали из больницы
Пересадка кишечных микробов может помочь детям с аутизмом
Сенатор прокомментировал слова главы МИД Польши о сдерживании России
Ученые рассчитали продолжительность ядерной зимы после глобальной войны
Минздрав опроверг сведения о зараженных радиацией медиках Северодвинска
Американский миллиардер обвинил Порошенко в выводе за границу $8 млрд
Экс-гендиректор "Рустави 2" основал новую телекомпанию
Около 4 тыс. человек принимают участие в митинге на проспекте Сахарова
Минздрав прокомментировал планы ограничить продажу чипсов на работе
Диспетчер предупреждал экипаж А321 о птицах на аэродроме
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.

Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Общество
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Катастрофы
Заслуженный пилот о жесткой посадке А321: экипаж принял три грамотных решения
Технологии
Эксперт ответил Болтону на обвинение в воровстве технологий у США
Мир. Новости мира
Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.

Опровергнуто: Россия готова отдать Японии два курильских острова
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Политика. Новости и аналитика
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Общество
The Washington Post: каждый пятый житель России мечтает ее покинуть
Выборы. Новости и аналитика
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Происшествия
Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле

Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Общество
Росстат: граждане РФ предпенсионного возраста прекращают работать
Дальний Восток
Полпред президента РФ предложил мониторить вырубку леса из космоса
Экономика
"Газпром" попросил правительство профинансировать два новых проекта
Любовь Степушова Бразильская газета рассказала о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже
Клишас: законодательство РФ о митингах соответствует мировой практике
Алексей Мухин: не скомпрометированных в политику не берут
Эксперт: Зеленскому главное - встретиться с Трампом
Ученые рассчитали продолжительность ядерной зимы после глобальной войны
Глава МИД Польши надеется напугать Россию американскими военными
Глава МИД Польши надеется напугать Россию американскими военными
Около 4 тыс. человек принимают участие в митинге на проспекте Сахарова
Пассажирка севшего на поле А321 пожаловалась на травлю в интернете
Экс-депутат Рады: Киев рискует потерять еще несколько регионов
Американский миллиардер обвинил Порошенко в выводе за границу $8 млрд
Экс-гендиректор "Рустави 2" основал новую телекомпанию
Избитого священника пытаются представить инициатором драки
Пассажир рейса Тель-Авив – Петербург хотел разбить головой иллюминатор
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
TMT: врачи не знали о радиации при лечении пострадавших в Северодвинске
Организаторы отказались от проведения митинга 25 августа
Глава МИД Польши надеется напугать Россию американскими военными
Глава МИД Польши надеется напугать Россию американскими военными
Диспетчер предупреждал экипаж А321 о птицах на аэродроме
Футболист Тарасов предлагает изменить закон об алиментах
История и современность
Екатерина Медичи обвинена в убийствах в Варфоломеевскую ночь
Екатерина Медичи обвинена в убийствах в Варфоломеевскую ночь
Саргон Аккадский - выдающийся лидер Древнего мира, вышедший из неизвестности
Саргон Аккадский - выдающийся лидер Древнего мира, вышедший из неизвестности
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Трамп заставил страны НАТО заплатить в альянс на $100 млрд больше
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведку у Калининградской области
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Мосгорсуд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
До Петра I - Росия. При нём и после - Россия. Почему?
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозить участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
"Старички" не подводят 7 Фото "Старички" не подводят
Судьба-индейка Голливуда 7 Фото Судьба-индейка Голливуда
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Ваши фантазии за ваши деньги 5 Фото Ваши фантазии за ваши деньги
Собаки года 10 Фото Собаки года
Домашнее
Признаки сахарного диабета у ребёнка
Вместо горьких антибиотиков - электрические повязки
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов на рабочих местах
Григорий Лепс прошел пешком 44 километра без перерыва
Врач Мария Милютина рассказала, как женщины рожают в 60 лет
Шведские исследователи: пение в хоре снижает уровень стресса
Врач рассказал о простых способах защиты от гриппа и простуды
Возрастная макулярная дегенерация: симптомы, диагностика, лечение
Лейкоз: причины, симптомы, лечение
Лейкоз: причины, симптомы, лечение
155-килограммовой модели приходится сушить грудь феном
155-килограммовой модели приходится сушить грудь феном
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Как ухаживать за обесцвеченными волосами
Эффективные домашние антицеллюлитные обертывания
Эффективные домашние антицеллюлитные обертывания
Кокосовое масло для загара: инструкция по применению
Кокосовое масло для загара: инструкция по применению
Бузова не захотела удалять из Instagram шутку про блокадницу
Бузова не захотела удалять из Instagram шутку про блокадницу
Армену Джигарханяну сделали серьезную операцию
Армену Джигарханяну сделали серьезную операцию
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за дачный забор
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за дачный забор
История раскладной мебели
История раскладной мебели
Как выбрать кухонный комбайн
Как выбрать кухонный комбайн
Забавные фото
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
Не так страшны монстры, как их малюют 6 Фото Не так страшны монстры, как их малюют
Как спят животные - забавные фото 10 Фото Как спят животные - забавные фото
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ