Красноярск оказался в тройке самых грязных городов мира

Утром субботы, 17 августа, Красноярск оказался на первом месте рейтинга городов мира с самым грязным воздухом по версии портала Air Visual.

Как уточняет местное издание NGS24, на тот момент времени второе место занимала столицы Индонезии - Джакарта, а третье - китайский город Чэнду, в котором находится крупнейший промышленный кластер по производству автомобилей. На четвертом месте расположилась Дакка, на пятом - Шанхай.

Позднее Красноярск уступил лидерство Дакке и сместился на вторую позицию. Накануне в российском городе навис густой смог с едким запахом из-за лесных пожаров. Согласно прогнозу синоптиков на ближайшие дни, ситуация с воздухом в городе улучшится. Смог рассеется благодаря сильному ветру с запада.