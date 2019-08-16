Корпорация Apple может представить следующее поколение iPhone 10 сентября текущего года.
Об этом сообщает агентство новостей 9to5Mac.
На скриншоте главного экрана бета-версии новой операционной системы iOS, поясняют свою гипотезу авторы материала, виден календарь с датой 10, вторник. Ближайшая такая дата — 10 сентября 2019 года, сообщает 9to5Mac.
К тому же вверху, продолжают эксперты, можно разглядеть строку HoldForRelease, что в дословном переводе на русский язык означает "Придержать до релиза".
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