9to5Mac: Apple может представить новый iPhone 10 сентября этого года

Корпорация Apple может представить следующее поколение iPhone 10 сентября текущего года.

Об этом сообщает агентство новостей 9to5Mac.

На скриншоте главного экрана бета-версии новой операционной системы iOS, поясняют свою гипотезу авторы материала, виден календарь с датой 10, вторник. Ближайшая такая дата — 10 сентября 2019 года, сообщает 9to5Mac.

К тому же вверху, продолжают эксперты, можно разглядеть строку HoldForRelease, что в дословном переводе на русский язык означает "Придержать до релиза".