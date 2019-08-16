Если миссия на Марс когда-нибудь и станет возможной, то космонавт сможет побывать на Красной планете только раз.
Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Дело в гравитации, пояснил специалист. За один полет на Марс человек получит предельную дозу облучения — 1000 миллизиверт, подчеркнул Шуршаков.
Радиация, напоминает ученый, пагубно влияет на продолжительность жизни. При дозе в 1000 миллизиверт, например, утверждает Шуршаков, космонавт уже проживет на несколько лет меньше, чем мог бы.
Облучение влечет за собой и другие проблемы — ухудшение памяти, координации, когнитивных способностей, вред центральной нервной системе.
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