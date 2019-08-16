Ученый: полет на Марс обеспечит космонавту предельную дозу облучения

Если миссия на Марс когда-нибудь и станет возможной, то космонавт сможет побывать на Красной планете только раз.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Дело в гравитации, пояснил специалист. За один полет на Марс человек получит предельную дозу облучения — 1000 миллизиверт, подчеркнул Шуршаков.

Радиация, напоминает ученый, пагубно влияет на продолжительность жизни. При дозе в 1000 миллизиверт, например, утверждает Шуршаков, космонавт уже проживет на несколько лет меньше, чем мог бы.

Облучение влечет за собой и другие проблемы — ухудшение памяти, координации, когнитивных способностей, вред центральной нервной системе.