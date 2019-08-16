Российские ученые создали радиомаяк для связи с космонавтами

Российские ученые создали специальный спутниковый радиомаяк, позволяющий связаться с космонавтами, а также определить точные координаты их посадки и передать спасателям.

Как рассказал агентству РИА "Новости" начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения Геннадий Синягин, устройство самостоятельно определяет свои координаты и отображает их на дисплее.

Это стало возможным благодаря встроенному навигационному приемнику, способному принимать сигналы систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Разработка радиомаяка началась еще в конце 2016 года. Первые испытания завершились только летом 2019 года. "В октябре 2020 года должны быть завершены межведомственные испытания", - заверил Синягин. Позднее устройство войдет в состав носимого аварийного запаса экипажа космического корабля "Федерация".

Ранее "Правда.Ру" писалао том, что в России приступили к созданию первого космического корабля "Федерация". Аппарат должен прийти на смену кораблям серии "Союз". Предполагается, что выходить на орбиту "Федерация" будет с помощью ракеты-носителя "Иртыш".

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