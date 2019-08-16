FBReader и "ВКонтакте" - лидеры рейтинга популярных приложений в России

Компания Mediascope провела исследование с целью выяснить, в каких мобильных приложениях россияне проводят больше всего времени.

Отметим, что рейтинг основан на статистике за первые шесть месяцев текущего года.

На первом месте списка самых популярных приложений у россиян оказалась игра Gardenscapes. В среднем россияне проводят в ней по 46 минут в день.

На второе месте рейтинга оказалась игра Homescapes — вторая часть Gardenscapes. В ней россияне проводят в среднем 41 минуту в день.

На третьем месте оказалась программа для чтения книг FBReader. В ней пользователи "сидят" порядка 40 минут в день.

В десятку наиболее популярных у россиян мобильных приложения также вошли YouTube, "ВКонтакте", Instagram, "Яндекс. Навигатор", TikTok, WhatsApp и "Читай!".