Компания Mediascope провела исследование с целью выяснить, в каких мобильных приложениях россияне проводят больше всего времени.
Отметим, что рейтинг основан на статистике за первые шесть месяцев текущего года.
На первом месте списка самых популярных приложений у россиян оказалась игра Gardenscapes. В среднем россияне проводят в ней по 46 минут в день.
На второе месте рейтинга оказалась игра Homescapes — вторая часть Gardenscapes. В ней россияне проводят в среднем 41 минуту в день.
На третьем месте оказалась программа для чтения книг FBReader. В ней пользователи "сидят" порядка 40 минут в день.
В десятку наиболее популярных у россиян мобильных приложения также вошли YouTube, "ВКонтакте", Instagram, "Яндекс. Навигатор", TikTok, WhatsApp и "Читай!".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия может отдать Японии два Курильских острова Шикотан и Хабомаи, но на определенных условиях.
Почему "Сбербанк" в Чехии дает ипотеку под 6,9%, а в Дании кредитуют под 0%? Почему власти смеются над вопросами о дешевых кредитах для россиян?
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.