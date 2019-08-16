Со вступлением в силу поправок о национальной платежной системе почти половину всех выпущенных в России транспортных карт будет невозможно пополнить анонимно.
Как уточняет агентство РБК со ссылкой на аналитическую записку Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, с августа будущего года карты можно будет пополнить наличными только после идентификации владельца.
Поправки также запрещают клиентам анонимно пополнять электронные кошельки, однако именно по такому принципу работают транспортные карты во многих города страны.
"Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками", - считают эксперты.
Изменения не затронут московскую "Тройку" и Санкт-Петербургского "Подорожника", поскольку деньги в этих системах приходят на счет юридического лица, а оттуда - на конкретную транспортную карту. Владелец не пополняет электронный кошелек, а переводит деньги на счет компании, которая предоставляет транспортные услуги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени Сбербанк внедрит способ оплаты с помощью биометрических данных - не только изображения лица клиента, но и отпечатка его пальца.
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