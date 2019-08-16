Пользователи отмечают массовые сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале Downdetector, который отслеживает работу наиболее популярных интернет-ресурсов в мире.
"Сбои в работе Gmail наблюдаются с 03:17 по времени Восточного побережья США (10:17 по московскому времени)", - отмечают специалисты.
О проблемах в работе сервиса чаще всего заявляли пользователи из США, Японии, Индии, Австралии и Малайзии. Никаких данных о сбоях в работе электронной почты от Google в России на данный момент нет. Половина пользователей жалуется на проблемы с авторизацией, еще 25% не могут получать сообщения, а у 24% не открывается сайт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что технологическое развитие отечественных IT-компаний превращает Россию в одну из крупнейших "IT-держав" мира. Так считают эксперты немецкого делового издания "Handelsblatt". Однако в России до сих пор отсутствуют корпорации мирового значения.
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Россия решилась на прорыв в электронике
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