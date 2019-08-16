Американская компания построила первый частный космопорт

Компания Virgin Galactic из США построила первый частный космопорт в штате Нью-Мексико. Комплекс под названием "Спейспорт Америка" в будущем станет центром управления суборбитальными полетами.

"Это первый коммерческий космодром, и это замечательно. Мы хотим, чтобы космопорт стал историческим объектом, куда приходят люди с пониманием — да, сейчас я полечу в космос", - сказал генеральный директор компании Джордж Уайтсайдс.

По его словам, комплекс включает в себя также и базу для подготовки космических туристов, помещения для астронавтов и членов их семей.

В скором времени космическая компания доставит в новый космопорт корабль Unity, который будет выполнять суборбитальные полеты. Двухчасовой полет, за время которого пассажиры смогут увидеть Землю с высоты ста километров, обойдется туристам в 250 тысяч долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роскосмос" и Space Adventures - единственный на сегодняшний день туроператор, который занимается полетами в космос - подписали контракт на полет двух космических туристов на Международную космическую станцию до конца 2021 года.

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