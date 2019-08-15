Пляж на филиппинском острове закрыли из-за детского подгузника

Стометровый участок пляжа на филиппинском острове Боракай закрыли после того, как в Сети появилось видео с двумя женщинами, закапывающими в песке детский подгузник.

Как уточняет телеканал BBC, пляж закрыли накануне, 14 августа. По заявлению местных властей, он будет открыт в течение трех дней. На участке должны провести уборку, найти закопанный подгузник и взять пробы воды, чтобы убедиться в том, что она не представляет никакой опасности для туристов.

Ролик с закопанным подгузником вызвал возмущение пользователей социальных сетей. На кадрах видны две женщины, одна из которых закапывает в песок подгузник, а вторая подмывает ребенка в воде. Полиция уже разыскивает женщин, чтобы предъявить им обвинения в нарушении законов об охране окружающей среды.