Президент России Владимир Путин стал на сторону Совета безопасности, который рекомендовал не передавать операторам связи частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Именно этот диапазон частот необходим поставщикам мобильных услуг для запуска сетей 5G на территории РФ.
В Совете безопасности пояснили, что частотный диапазон используется правительственные службы, поэтому его передача частным лицам может представлять серьезную угрозу для обороноспособности и безопасности страны. Примечательно, что Совбез не допускает одновременного использования диапазона частот правительственными службами и операторами связи.
На данный момент мобильный операторы используют для освоения 5G-сетей диапазоны частот 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Вице-премьер Максим Акимов недавно сообщал, что у операторов еще есть два года, чтобы решить вопрос с передачей диапазона частот 3,4-3,8 ГГц. По его словам, за это время правительство обязательно найдет решение.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на создание сети 5G в России необходимо 650 миллиардов рублей. Технологии 5G, отметим, должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G. Это же, в свою очередь, обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи.
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