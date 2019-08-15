В социальной сети "Одноклассники" появилась новая функция, которая позволит пользователям добавлять друзей, просто фотографируя их на телефон. Имя друга будет раскрыто только после подтверждения заявки с его стороны.
"Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям достаточно сделать фото - и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья", - отмечается в сообщении.
Сервис использует собственную технологию распознавания лиц. Программа сама находит изображение пользователя в базе данных. Новая функция позволяет находить людей с точностью 99%. Ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени.
"Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним", - отметили в "Одноклассниках".
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