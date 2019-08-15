Ученые обнаружили неизвестные микроорганизмы в крымской пещере

Специалисты обнаружили неизвестные микроорганизмы в пещере "Таврида" в Крыму. Такое заявление сделал председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

По его словам, в самой пещере есть корка фосфатных минералов, которые "пронизаны живыми организмами - микробами". "Откуда эти бактерии взялись, предстоит выяснить. Взятые пробы и проведенные анализы пока не дали никаких ответов", - сказал специалист.

В Крым направят специальную группу микробиологов из Уральского отделения РАН, которая займется изучением микроорганизмов.

Пещеру "Таврида" обнаружили во время строительства одноименной трассы. Протяженность пещеры составляет более километра. Для ее изучения были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили спелеологи, археологи и палеоботаники.