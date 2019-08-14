Института проблем естественных монополий прогнозирует, что объем производства грузовых вагонов в 2019 году может превысить рекорд 2012 года. По предварительным подсчетам, российские предприятия произведут 72 тысячи грузовых вагонов, что на 4,5% больше, чем в 2018 году.
В первом полугодии сотрудники института отмечали рост производства грузовых вагонов, однако уже во втором полугодии они прогнозируют спад из-за снижения спроса.
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