Минобрнауки ужесточил правила контакта с иностранцами для ученых из РФ

Российским ученым ужесточили правила контакта с иностранными и международными организациями.

Соответствующий приказ подготовило Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Согласно постановлению, отныне на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Встречи же такие, постановило российское ведомство, возможны лишь с разрешения руководства.

По окончанию беседы исследователи должны будут предоставить отчет с подробным описанием разговора и копиями паспортов ее участников.

В подготовленном Министерством науки и высшего образования РФ документе также говорится о том, что представители иностранных и международных научных компаний при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие устройства лишь в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Примечательно, что у доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова последний пункт постановления вызвал вопросы.

В своем открытом письме специалист позволил себе усомниться в этичности изъятия у иностранных ученых при входе в российские организации "часов, сотовых телефонов и, видимо, шариковых ручек".

Александр Фрадков назвал приказ недопустимым и потребовал от главы Министерства высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать причастных к его созданию работников ведомства.

Напомним, что российского специалиста по защите от астероидов подозревают в государственной измене.

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