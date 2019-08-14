Робота "Федора" готовят к полету на МКС

Спасатели приступили к отработке эвакуации капсулы на воде и суше при помощи машин-амфибий "Синяя птица". Тренировки будут проводиться до 16 августа.

Сейчас в учениях задействованы более 100 военных, а также 20 единиц техники. Спасатели отрабатывают приземление капсулы, в которой должен находиться робот "Федор" после возвращения с Международной космической станции.