Спасатели приступили к отработке эвакуации капсулы на воде и суше при помощи машин-амфибий "Синяя птица". Тренировки будут проводиться до 16 августа.
Сейчас в учениях задействованы более 100 военных, а также 20 единиц техники. Спасатели отрабатывают приземление капсулы, в которой должен находиться робот "Федор" после возвращения с Международной космической станции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс