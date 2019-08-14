Ранее компания Apple отозвала часть произведенных ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с аккумуляторами, которые могли самопроизвольно воспламеняться. Это стало причиной того, что на эти модели устройств обратил внимание регулятор в сфере авиаполетов.
Федеральное управление гражданской авиации США запретила пассажирам брать с собой на борт модели ноутбуков MacBook Pro, которые были отозваны Apple. Управление опасается, что дефектная батарея устройства может воспламениться на борту самолета.
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