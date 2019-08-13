Представители природоохранной организации заметили, что данные о тушении лесных пожаров в РФ отличаются. Согласно спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих лесных пожаров составляет 5,4 миллиона гектар.
Однако в официальной сводке Авиалесоохраны утверждается, что площадь лесных пожаров составляет всего 3 миллиона гектар. Примечательно, что пытаются тушить только 283 тысячи гектар, что составляет 9% от текущей площади пожаров.
На основании этих данных в Greenpeace полагают, что 2019 год станет рекордным по площади лесных пожаров за всю историю России.
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