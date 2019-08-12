Telegram расширит права администраторов в чатах

Мессенджер Telegram разработал ряд новых функций, которые позволят администраторам в чатах управлять количеством уведомлений и звуковых сигналов.

Новая функция под названием "Slow Mode" позволит пользователям отправить сообщение без звукового сигнала, оповещение появится на телефоне получателя, но в бесшумном режиме. Администраторы получат право указывать, через какое количество времени пользователь сможет отправлять сообщения. Интервал составляет от 30 секунд до 1 часа.

Как отмечают в Telegram, новая функция сделает беседы в группах "более упорядоченными", а также повысит "ценность каждого отдельного сообщения". Такая возможность будет полезнее всего в тот момент, когда в группе одновременно общается множество участников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что злоумышленники могут с помощью вредоносного приложения для Android изменять мультимедийные файлы, которые пользователи отправляют друг другу через WhatsApp. Об этом заявили специалисты антивирусной компании Symantec.

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