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Ученые: из рек и озер исчезли 94% крупных рыб

Наука » Экология print

Экологи в журнале Global Change Biology опубликовали статью, в которой рассказали о чудовищном изменении водной экосистемы за последние 20 лет. Эксперты утверждают, что за это время количество крупной пресноводной рыбы (весом более 30 килограмм) уменьшилось на 94%.

Исследователи утверждают, что это необратимо повлияет на все мировые экосистемы. Ученые бьют тревогу, поскольку даже приблизительно не могут оценить масштаб трагедии. Не исключено, что некоторые виды рыб уже вымерли.

Причиной уменьшения количества крупной пресноводной рыбы назвали не только ее массовый вылов и браконьерство. Исследователи утверждают, что на популяцию рыб могло существенно повлиять глобальное потепление. Многие виды рыб либо не успевают покинуть место обитания, либо не могут приспособиться к новым климатическим условиям.

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