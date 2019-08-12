Компания-владелец TikTok запустила в Китае поисковую систему Toutiao Search со встроенной цензурой на основе своего агрегатора новостей Toutiao.
Как уточняет агентство Bloomberg, в настоящее время сервис доступен только для мобильных устройств. Поисковая сеть подвергается цензуре и использует государственные СМИ. Приоритет в поисковой выдаче также отдается контенту, связанному с площадками, которыми владеет ByteDance.
Напомним, сейчас среди поисковых систем в Китае наибольшую долю рынка занимает Baidu - 76%. В компании пообещали успешно бороться с новыми конкурентами. Летом текущего года запустить поисковую систему со встроенной цензурой для китайского рынка планировали в Google, однако против проекта высказались сотрудники компании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил о существовании встроенной системы цензурирования, которая при этом способна отвечать на "более чем 99% пользовательских запросов". Он уточнил, что сроки запуска проекта на данный момент точно не установлены.
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