Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что экосистема байкальского озера начинает восстанавливаться. По его словам, в водоеме существенно поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, а также снизилась популяция опасных водорослей.
Цыденов рассказал, что Минприроды сейчас проводит мониторинг озера по восьми параметрам. По мнению главы региона, специалисты ведомства установили самые жесткие требования в мире по отношению к воде из Байкала.
В конце июля некоторые источники утверждали, что Байкал может вновь подвергнуться масштабному загрязнению из-за наводнения в Иркутской области.
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Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.