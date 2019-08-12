Глава Бурятии рассказал об экологическом восстановлении Байкала

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что экосистема байкальского озера начинает восстанавливаться. По его словам, в водоеме существенно поднялся уровень воды, восстановился температурный режим, а также снизилась популяция опасных водорослей.

Цыденов рассказал, что Минприроды сейчас проводит мониторинг озера по восьми параметрам. По мнению главы региона, специалисты ведомства установили самые жесткие требования в мире по отношению к воде из Байкала.

В конце июля некоторые источники утверждали, что Байкал может вновь подвергнуться масштабному загрязнению из-за наводнения в Иркутской области.