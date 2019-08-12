Специалисты NASA обнаружили гигантский астероид, который движется к Земле. Его размер превышает размеры Великой пирамиды Гизы, известной как пирамида Хеопса. По подсчетам исследователей, диаметр космического объекта составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем диаметр пирамиды Хеопса.
По информации NASA, максимальное сближение небесного тела с Землей произойдет уже в этом месяце. 28 августа астероид пройдет на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Специалисты утверждают, что вероятность столкновения астероида с нашей планетой исключена.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о другом опасном космическом объекте, который в ближайшие годы может приблизиться к Земле. По данным ученых, астероид из льда, скальных пород и пыли массой 18 тонн может упасть за Землю. Отмечается, что падение этого космического тела спровоцирует мощный взрыв, после чего последуют сильнейшие извержения вулканов и цунами.
Читайте также:
К нам зачастили астероиды. К чему бы?
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.