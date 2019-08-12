NASA: к Земле движется астероид размером с пирамиду Хеопса

Специалисты NASA обнаружили гигантский астероид, который движется к Земле. Его размер превышает размеры Великой пирамиды Гизы, известной как пирамида Хеопса. По подсчетам исследователей, диаметр космического объекта составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем диаметр пирамиды Хеопса.

По информации NASA, максимальное сближение небесного тела с Землей произойдет уже в этом месяце. 28 августа астероид пройдет на расстоянии в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Специалисты утверждают, что вероятность столкновения астероида с нашей планетой исключена.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о другом опасном космическом объекте, который в ближайшие годы может приблизиться к Земле. По данным ученых, астероид из льда, скальных пород и пыли массой 18 тонн может упасть за Землю. Отмечается, что падение этого космического тела спровоцирует мощный взрыв, после чего последуют сильнейшие извержения вулканов и цунами.

Читайте также:

К нам зачастили астероиды. К чему бы?