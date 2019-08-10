Ученые создали сверхпрочного робота-таракана

Группа ученых из Китая и США совместно разработали сверхпрочного мягкого робота, который может очень быстро передвигаться. По словам разработчиков, в качестве примера они использовали таракана, который способен передвигаться даже в самых труднодоступных местах.

Свойства робота действительно поражают. Внешне он напоминает небольшой лист бумаги размером 1,5х1 сантиметр. Он может передвигаться также быстро, как таракан. Средняя скорость движения составляет примерно 30 сантиметров в секунду. Более того, он может переносить грузы, карабкаться по наклонной поверхности, а также не выходит из строя даже если на него наступит 60-килограммовый человек.

Несмотря на свою "мягкую" структуру, робот имеет отличную прочность. Ученым удалось найти "золотую середину" в выборе материалов. Исследователи утверждают, что еще рано говорить о сфере применения новой разработки. Но по прогнозам, роботы-таракана смогут использоваться в будущем в аварийно-спасательных работах, мониторинге окружающей среды, а также в медицине.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о скандале на форуме "ПроеКТОриЯ". На сцене форума участвующим в мероприятии подросткам и их учителям показали якобы сверхсовременнного российского робота, который умеет не только двигаться лучше роботов Boston Dynamics, но и танцевать, и считать. Однако, в соцсетях выяснили, что это не робот - это ростовая кукла, в которой сидит человек-аниматор и которую можно заказать на праздник или корпоратив для развлечения гостей.

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