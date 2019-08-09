Открытый учеными набор мышьих генов поможет восстановить зубы человека

Молекулярные биологи из Великобритании открыли набор генов и сигнальных молекул, управляющих процессом роста резцов у мышей.

О любопытном открытии британских ученых сообщает научное издание Nature Communications.

Изучение найденного биологами набора генов, указывают авторы материала, поможет создать методику, которая позволит восстанавливать зубы.

Сами исследователи из Великобритании, сообщает Nature Communications, о своем открытии говорят осторожно. Специалисты предупреждают, что пока все это лишь лабораторные опыты и о применении подобных методик для лечения человека говорить еще рано.

Но молекулярные биологи признали, что открытие набора генов и сигнальных молекул, управляющих процессом роста зубов у мышей все же можно считать большим прорывом в регенеративной медицине.

Зубы человека, напоминает Nature Communications, прекращают расти еще в детстве. У многих животных же — верблюдов, лам, крыс и, например, мышей — резцы растут на протяжении всей жизни.

Это возможно благодаря присутствию в основании каждого зуба нескольких колоний "взрослых" стволовых клеток. Они, поясняют авторы материала, и производят все типы тканей, необходимых зубам для роста.

Клетки эти присутствуют и в зубах человека, но в процессе роста, починки или замены выпавших либо удаленных резцов они не участвуют.

Британские молекулярные биологи же открыли особую сигнальную молекулу, которая исполняет схожую функцию в зубах млекопитающих.

В ближайшее время, отмечает Nature Communications, команда ученых из Великобритании планирует выяснить, как именно обнаруженная ими сигнальная молекула активирует стволовые клетки и могут ли быть какие-либо опасные побочные эффекты у их активации.

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