На Алтае обнаружен ранее неизвестный науке вид пауков-волков

На Алтае обнаружен ранее неизвестный науке вид пауков-волков.

Обнаружили его зоологи из государственного Катунского биосферного заповедника в селе Усть-Кокса, сообщает агентство новостей РИА.

Как сообщают сами ученые, новый вид пауков-волков они обнаружили во время экспедиции на Мультинском участке. Вообще, признают зоологи, пауки-волки в горах Алтая — не редкость, но открытый вид отличается от прочих тем, что живет на одной горе вместе с особями другого вида.

Обычно, удивлены ученые, различные виды пауков-волков живут на разных горных хребтах. Совместное обитание в одной осыпи двух видов пауков-волков уникально, заявляют в государственном Катунском биосферном заповедника в селе Усть-Кокса.

Ученые также отметили, что при встрече с ними пауки обратились в бегство. Нескольких, однако, зоологам удалось не только сфотографировать, но и отобрать для дальнейших исследований.

Отметим, что пауки-волки распространены по всему миру, за исключением Антарктиды.

Ранее сообщалось, что после гибели девочки от зубов волка власти поселка в республики Коми разрешили отстрел хищников.

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