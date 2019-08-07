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Xiaomi выпустит смартфон с 108-мегапиксельной камерой

Наука print

Представители китайской компании Xiaomi анонсировали новый смартфон.

Специалисты рассказали о гаджете на конференции Future Image Technology Communication Meeting.

Сообщается, что новый гаджет будет иметь 108-мегапиксельную камеру. Компания уже якобы создала отдельную команду разработчиков, что займутся созданием камер нового поколения.

Примечательно, что конференция Future Image Technology Communication Meeting, прошедшая в Пекине, и была посвящена совершенствованию камер для смартфонов.

Ранее стало известно, что программа-шпион научилась читать переписки в Telegram и WhatsApp.

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Темы xiaomi наука гаджет ученые техника телефон смартфон
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