Twitter признал использование личных данных без ведома пользователей

Компания Twitter допустила, что личные данные пользователей могли быть использованы без их ведома для создания персонализированной рекламы. Это могло произойти из-за ошибок настроек приватности в мобильном приложении социальной сети.

"Если вы взаимодействовали с нашим мобильным приложения с мая 2018 года по текущий момент, то мы могли передать ваши данные без разрешения нашим надежным партнерам по рекламе. Это могла быть информация о вашем взаимодействии с приложением, либо код страны, где вы проживаете", - сообщили представители компании Twitter.

Также социальная сеть могла использовать информацию об используемом устройстве и передавать ее третьим лицам. Примечательно, что для этого также не было необходимо разрешение пользователя.

Все ошибки приватности были исправлены 5 августа. Сейчас в компании проводят внутреннее расследование, чтобы определить, сколько пользователей вовлечены в ошибку распространения данных.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление сотрудника компании Twitter, который утверждал, что социальная сеть сохраняет все публикации Дональда Трампа для сотрудничества с правительством США.

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