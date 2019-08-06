Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестировать скрытие счетчиков лайков и репостов под публикациями. Об этом сообщил директор по росту и исследованиям «ВКонтакте» Андрей Законов.
Законов пояснил, что изначально счетчик лайков задумывался как система обратной связи между производителем контента и его потребителем. Однако уже давно пользователи воспринимают лайки как "оценку качества" контента.
По словам Законова, небольшие группы тестеров сейчас проводят исследования различных способов отображения социальных кнопок под публикациями. Один из наиболее подходящих вариантов - кнопки без счетчиков.
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