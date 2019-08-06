Ученые: в водоемах начали появляться опасные микроорганизмы

Ученые заметили повышенную активность опасных для человека микроорганизмов в теплых водоемах. Исследователи связывают их активизацию с глобальным потеплением. Речь идет о паразите Cryptosporidium, амебе Naegleria fowleri и бактерии Vibrio vulnificus. Соответствующая публикация была сделана в издании Medicalxpress.

Бактерия Vibrio vulnificus питается плотью, а также может вызывать сепсис. Ранее ее встречали только в соленых водоемах, где для бактерии были созданы благоприятные условия. Однако в последнее время их начали замечать в различных водоемах.

Амеба Naegleria fowleri питается человеческим мозгом. Примечательно, что она опасна, если попадает в организм человека через нос, поскольку при попадании в пищеварительную систему амеба умирает от желудочного сока. Паразит Cryptosporidium имеет иммунитет к хлорке, поэтому может обитать даже в бассейнах. Микроорганизм вызывает расстройство кишечника.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о последних исследованиях, которые подтверждают, что бактерии помогают друг другу вырабатывать невосприимчивость к антибиотикам.

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