Июль текущего года стал самым жарким месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений.
Об этом сообщают специалисты из Copernicus — программы Европейского Союза по наблюдению за природой Земли.
В июле 2019 года средняя температура воздуха на планете на 0,04 градуса по Цельсию превысила показатель предыдущего самого жаркого месяца в истории. Напомним, что до этого рекорд принадлежал июлю 2016 года.
Второй месяц лета в этом году принес в Западную Европу аномальную жару. В целом ряде европейских государств были установлены температурные рекорды. Так, например, в Париже, столице Франции, столбик термометра достиг отметки в +42,4 градуса по Цельсию.
Но жарко в этом июле было не только в Европе. На Аляске, например, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за последние 50 лет.
Климатологи считают, что глобальное потепление не принесет Земле ничего хорошего.
Читайте также:
Глобальное потепление - страшилка для слабонервных.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию.
Госсекретарь США, напомним, заявил, что Крым "должен" вернуться в состав Украины.
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.