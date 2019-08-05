Июль 2019-го - самый жаркий месяц на Земле за всю историю наблюдений

Июль текущего года стал самым жарким месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений.

Об этом сообщают специалисты из Copernicus — программы Европейского Союза по наблюдению за природой Земли.

В июле 2019 года средняя температура воздуха на планете на 0,04 градуса по Цельсию превысила показатель предыдущего самого жаркого месяца в истории. Напомним, что до этого рекорд принадлежал июлю 2016 года.

Второй месяц лета в этом году принес в Западную Европу аномальную жару. В целом ряде европейских государств были установлены температурные рекорды. Так, например, в Париже, столице Франции, столбик термометра достиг отметки в +42,4 градуса по Цельсию.

Но жарко в этом июле было не только в Европе. На Аляске, например, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за последние 50 лет.

Климатологи считают, что глобальное потепление не принесет Земле ничего хорошего.

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