В Китае создали велосипед с автопилотом на голосовом управлении

Инженеры Университета Цинхуа в Китай заметили, что производители авто начали повсеместно внедрять системы автоматического управления, но для велосипедов еще не было создано ни одной подобной системы. Тогда китайские ученые создали собственный велосипедный автопилот, который умеет следовать за хозяином.

При создании автопилота был использован искусственный интеллект, который позволяет управлять велосипедом при помощи голосовых команд. Примечательно, что двухколесный транспорт оснастили системой балансировки, которая позволяет ему всегда стоять на колесах, не заваливаясь на бок.

Велосипед можно попросить ускориться или замедлиться. Также он способен преодолевать препятствия при помощи встроенной камеры, которая реализует компьютерное зрение. Инженерам удалось добиться того, чтобы за работу системы автопилота отвечала всего одна микросхема. Ее планируют запустить в массовое производство, чтобы модернизировать обычные велосипеды в "умные".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об изобретении под названием умный велосипед.

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