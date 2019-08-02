Специалисты раскрыли новую схему мошенничества на YouTube

Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую схему интернет-мошенничества на YouTube. Злоумышленники используют онлайн-рекламу в видео, а также доверчивость пользователей, желающих заработать "легкие" деньги.

"В качестве приманки мошенники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты", - отмечается на сайте компании.

Как подчеркивают эксперты, чаще всего жертвами становятся жители России и стран СНГ. Злоумышленники предлагают пользователям за крупное вознаграждение пройти несколько "опросов". Затем они просят перейти по ссылке на сайт. Там говорится, что для получения выигрыша нужно заплатить комиссию, которая может достигать нескольких тысяч рублей. После оплаты комиссий никаких денег пользователь так и не получает.