Глава Роскосмоса предложил сжигать мусор на космических заводах

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили экономическую деятельность госкорпорации, космические запуски, а также дальнейшее развитие космической промышленности.

Рогозин сообщил Путину, что на одном из заводов "Роскосмоса" была применена технология, способная сжечь любые твердые бытовые отходы, которые в данный момент только захораниваются. Глава ведомства отметил, что технология может стать незаменимой для больших городов, поэтому он уже предложил ее протестировать мэру Москвы Сергею Собянину.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что столичные компании по утилизации вторсырья готовы приступить к раздельному сбору твердых бытовых отходов. Москва заявила о досрочном переходе на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. По словам главы департамента ЖКХ Александра Соловьева, компании-операторы, которые занимаются сбором и переработкой вторсырья, а также вывозом ТКО, готовы к предстоящей работе.

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