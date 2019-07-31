Тараканы приобрели иммунитет к ядам

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов прокомментировал новость о появлении гигантских тараканов в Сочи. По словам Гомыранова, человек не в силах уничтожить тараканов, поскольку они "помнят" все используемые против них яды и имеют к ним иммунитет.

"Полностью избавиться от них мы не можем, да и для этого нет необходимости. Все-таки они часть городской экосистемы, как и другие насекомые. Мы можем только снизить их популяцию, если будем соблюдать санитарные нормы.

Гомырнов ссылается на то, что тараканы появились на Земле 235 миллионов лет назад. За это время они сталкивались с невообразимым количеством ядов, которые откладывались в ДНК насекомых. Сегодня размер ДНК таракана значительно больше, чем у человека и находится на втором месте по длине среди всех живых организмов.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала похожее заявление ученых из США, которые утверждали, что тараканы уже невосприимчивы к ядам. На сегодняшний день не существует химиката, который мог бы наверняка убить это насекомое. Дело в том, что некоторые особи не только обладают естественным иммунитетом к определенным веществам и могут передавать его по наследству, но способны и вырабатывать иммунитет к химикатам.

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