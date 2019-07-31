Visa запустила в Москве сервис безналичной оплаты чаевых

Платежная система Visa запустила в тестовом режиме сервис безналичной оплаты чаевых. Воспользоваться такой возможностью смогут лишь посетители столичного ресторана "Хлеб Насущный" на Страстном бульваре.

Как уточняет издание "Ведомости", сервис позволит клиенту оставить чаевые при оплате заказа. Официант может предложить посетителю ввести чаевые после того, как на терминале появится сумма оплаты заказа. Счет вместе с чаевыми списывается с карты одним чеком.

Деньги отправятся официанту на его электронный кошелек в качестве акта дарения, поскольку такой платеж не облагается налогом. Сам клиент не будет платить комиссию за пользование сервисом. Однако платежная система снимет с банка такую же комиссию, как и при обычном переводе.

По словам директора "Хлеба Насущного" по цифровому маркетингу Алексея Панова, доля безналичной оплаты растет из года в год. Очень часто клиенты не могут оставить чаевые из-за отсутствия наличных.