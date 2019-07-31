Twitter заблокировал страницу посольства России в Сирии

Сервис Twitter заблокировал официальный аккаунт российского посольства в Сирии. Дипломаты предполагают, что блокировка связана с "основанной на фактах критикой" международной организации "Белые каски", которая прозвучала в Министерстве обороны России.

"Это только доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения", - отмечается в заявлении посольства России в ЮАР.

Дипломаты добавляют, что процесс верификации аккаунта посольства не был завершен. В МИД России назвали блокировку "без каких-либо объяснений" цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны сервиса. Ведомство призвало разблокировать аккаунт посольства.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской обвинил организацию "Белые Каски" в распространении "постановочных кадров об ударах ВКС РФ по гражданским объектам".