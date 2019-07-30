Ученые: работа таксиста и космонавта уменьшает человеческий мозг

Группа международных ученых из США, Китая и Германии сравнили размер человеческого мозга космонавтов до отправки на МКС и после прибывания в космосе. Оказалось, что после пребывания в космосе объем мозга уменьшается в среднем на 3%. Изменениям подвергается серое вещество в височной области коры мозга.

Помимо этого, у людей побывавших в космосе сужается борозда, которая делит теменную и лобную доли, а также сдвигается кора больших полушарий. Все эти изменения нарушают циркуляцию спинномозговой жидкости в теменных долях.

Другая группа ученных исследовала мозг водителей такси и также выявила уменьшение некоторых частей мозга. Исследователи обвиняют в изменениях мозга навигатор. По их мнению, таксист, пользующийся навигатором наносит вред гиппокампу, который уменьшается из-за неиспользования кратковременной памяти. Примечательно, что если водитель такси не использует навигатор, а сам запоминает дорогу, то его гиппокамп становится больше, чем у обычных людей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что стресс уменьшает человеческий мозг. Авторы исследования утверждают, что стресс - самый настоящий бич 21 века. С ним нужно научиться справляться, предупреждают они, иначе он может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Американские ученые даже заявили, что людям нужно постоянно измерять уровень кортизола в своем организме.

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