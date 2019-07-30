Создатель "ретвитов" предложил запретить свое изобретение

Программист Крис Везерел, придумавший "ретвиты", раскритиковал свое изобретение. По его словам, эта опция стала фактически вирусной и привела к массовому распространению недостоверной информации.

Ранее пользователи были вынуждены перепечатывать понравившуюся им информацию, а затем самостоятельно публиковать на своей странице. Теперь большинство людей просто нажимают нужную кнопку, даже не вникая в содержание.

По словам разработчика, он создавал эту функцию для распространения важной информации о чрезвычайных происшествиях. Вместо этого по сети стали распространяться непроверенные публикации сомнительного содержания

"По сути, мы дали четырехлетнему ребенку заряженное оружие. Вот что мы на самом деле сделали", - сказал программист.

Он добавил, что просто отключить популярную опцию теперь невозможно. Проблему можно решить путем введения ограничений на количество репостов каждого отдельного сообщения в социальных сетях.